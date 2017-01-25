Джейн Фонда рассталась с любимым мужчиной

Никогда не поздно начать поиски любви. И, похоже, голливудская звезда Джейн Фонда (Jane Fonda) в ближайшее время этим займется. Как стало известно, актриса рассталась с музыкальным продюсером Ричардом Перри (Richard Perry).

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79-летняя Фонда и 74-летний Перри были вместе на протяжении 8 лет. Они объявили о помолвке еще в 2009 году, но со свадьбой не торопились. О разрыве прессе сообщил Ричард, подчеркнув, что остался с Джейн в дружеских отношениях. Уточняется, что сейчас особняк пары в Беверли-Хиллз выставлен на продажу.

Ранее звезда говорила о том, что ей довольно сложно найти подходящего мужчину. Молодые люди ее не привлекают. Джейн нравятся старомодные привычки, когда мужчина платит за капризы любимой и решает некоторые ее проблемы.

«Мне не нужен великолепный любовник, - обмолвилась Фонда в одном из интервью. - Я ищу человека с душой. А такого найти практически невозможно. Эти молодые парни такие поверхностные. Большую часть времени они даже не понимают, о чем я говорю».

Напомним, актриса трижды состояла в браке.

Ранее мы писали:

Джейн Фонда: «Я обрела уверенность в себе в 62 года». Произошло это после развода с третьим мужем Тедом Тернером.

Джейн Фонда: «В 70 я счастливее, чем в 20». Звезде удалось достичь гармонии с собой.

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Источник фото: Globallookpress.com