Анджелина Джоли стала звездой Guerlain

Она практически не появлялась на публике после объявления о разводе с Брэдом Питтом (Brad Pitt). Но жизнь после разрыва с мужчиной, как известно, не заканчивается. Анджелина Джоли (Angelina Jolie) начинает свой первый в 2017 году крупный проект. Джоли начала сотрудничество со знаменитой французской компанией Guerlain.

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Анджелина станет лицом нового аромата Mon Guerlain, над созданием которого поработал парфюмер Тьерри Вассер в сотрудничестве с голливудской звездой. Паре удалось создать парфюм с «нотами женственности». Рекламная кампания с участием Джоли уже стартовала. Парфюм появится в продаже 1 марта.

Как уточняется, гонорар Джоли за рекламную кампанию и ее прибыль от продажи аромата будут направлены на благотворительность. Договоренность о сотрудничестве актрисы с Guerlain была достигнута еще в декабре 2015 года в Камбодже, где Джоли снимала свой новый фильм «Сначала они убили моего отца».

Кстати, сама Джоли любит продукцию Guerlain с детства - мать звезды, актриса Маршелин Бертран (Marcheline Bertrand), была большой поклонницей пудры парфюмерного дома.

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