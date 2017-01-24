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Шнуров спел о Бузовой


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Это уже не шутки. На творчество ведущей Ольги Бузовой обратил внимание один из самых популярных музыкантов 2016 года. Более того, он посвятил ей песню. Сергей Шнуров опубликовал в Instagram забавную импровизацию.

Видео, в котором Шнуров едко высмеивает Бузову, опубликовано с хештегом #подзвукизвуков. Своеобразный намек на дебютный хит ведущей «Под звуки поцелуев».

В комментариях сразу же разгорелась дискуссия: «Умыл, наконец-то, эту Бузову с её дебильными песнями», «Слишком много внимания Бузовой. Пора завязывать», «Ничесе... уже Шнур на Оле пиарится)))) задевает ее популярность?»

Сама ведущая отреагировала на импровизацию с юмором. «Ну что, наклёвывается мой третий хит в дуете с моим питерским земляком @shnurovs», - написала звезда, добавив хештеги #яшнурашнурувахочу и #шнуробузики.

Напомним, ранее Ольга похвасталась, что ее новая композиция «Привыкаю» оказалась на первом месте в российском iTunes. «И продолжает там находиться.... не это ли счастье??? Видеть и чувствовать, что то, чем ты занимаешься, нравится людям. Я счастлива, что она нашла место в ваших сердцах», - писала Бузова.

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2 Не нравится 4 Нравится 24.01.2017 Теги: Сергей Шнуров Ольга Бузова

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