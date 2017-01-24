Шнуров спел о Бузовой
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Это уже не шутки. На творчество ведущей Ольги Бузовой обратил внимание один из самых популярных музыкантов 2016 года. Более того, он посвятил ей песню. Сергей Шнуров опубликовал в Instagram забавную импровизацию.
Видео, в котором Шнуров едко высмеивает Бузову, опубликовано с хештегом #подзвукизвуков. Своеобразный намек на дебютный хит ведущей «Под звуки поцелуев».
В комментариях сразу же разгорелась дискуссия: «Умыл, наконец-то, эту Бузову с её дебильными песнями», «Слишком много внимания Бузовой. Пора завязывать», «Ничесе... уже Шнур на Оле пиарится)))) задевает ее популярность?»
Сама ведущая отреагировала на импровизацию с юмором. «Ну что, наклёвывается мой третий хит в дуете с моим питерским земляком @shnurovs», - написала звезда, добавив хештеги #яшнурашнурувахочу и #шнуробузики.
Напомним, ранее Ольга похвасталась, что ее новая композиция «Привыкаю» оказалась на первом месте в российском iTunes. «И продолжает там находиться.... не это ли счастье??? Видеть и чувствовать, что то, чем ты занимаешься, нравится людям. Я счастлива, что она нашла место в ваших сердцах», - писала Бузова.
Ранее мы писали:
Шнуров издевается над Собчак. Музыкант опубликовал неоднозначный ролик.Что с лицом Ольги Бузовой? Поклонники заметили изменения во внешности ведущей.
Бузова совершила «Прорыв года». Ведущая получила почетную награду.Бузова сосредоточилась на карьере певицы. Звезда записывает новую композицию.
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