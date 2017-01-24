Оксана Федорова показала красоту
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В свое время она отказалась от титула «Мисс Вселенная». И тем не менее Оксана Федорова до сих пор остается одной из самых красивых женщин России. Да, бывали моменты, когда она позволяла себе немного расслабиться, но сейчас звезда в великолепной форме.
Накануне Оксана опубликовала в соцсетях снимок, на котором запечатлена в черном вечернем платье. В глаза сразу бросается стройность и статность Федоровой, что не преминули отметить подписчики знаменитости: «Шикарная!», «На пике формы», «Непревзойденная!!!»
Интересно, что в прошлом году светские обозреватели рекомендовали звезде побольше внимания уделять своей форме. Оксана к советам прислушалась и занялась... боксом. Причем тренировки проходили под контролем мужа звезды, который является мастером спорта по боксу.
Впрочем, в одном из интервью Федорова заметила, что для женщины внутренний мир гораздо важнее внешности. «Зачастую многие стараются искать проблему во внешности, а не внутри, что приводит к неправильной самооценке и заставляет женщин идти на кардинальные меры, менять себя. Я стараюсь внимательно относиться к себе и к своей внешности. Рано говорить о возрасте, но сейчас нужно просто ухаживать за собой».
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