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Нюша: «Невеста я»


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Поздравляем певицу Нюшу! Девушка теперь в статусе невесты. И это официально.

 

О важном событии Нюша сообщила в Instagram несколько часов назад. Певица опубликовала селфи, на котором видно кольцо с бриллиантом на безымянном пальце правой руки. «Невеста я», — подписан снимок.

Предложение руки и сердца от своего возлюбленного Игоря Сивова артистка получила в весьма экзотичной обстановке. Пара отправилась отдыхать в Кению, и здесь Игорь решил сделать подруге предложение. «Вот так вот летишь 13-го, в пятницу, в полнолуние в Африку, отмечая Старый Новый год… совершенно не представляя, как эта поездка изменит твою жизнь», — писала звезда.

 
 
 

Подписчики вовсю поздравляют певицу: «Будь счастлива», «Поздравляю!!! Счастья Вам! Очень рада за Вас», «Поздравляю! Любите друг друга и скорей уже быть женой», «Ой как здорово! Счастья тебе... вам».

О романе звезды с генеральным советником президента Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым стало известно в конце прошлого года. Сивов - мужчина интересный, деятельный, ответственный. Некоторое время занимал пост руководителя аппарата исполнительного комитета Казани. По словам приятелей Нюши, она давно мечтала встретить взрослого и серьезного мужчину. Осенью Игорь познакомился с родителями артистки.

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0 Не нравится 0 Нравится 24.01.2017 Теги: Нюша

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