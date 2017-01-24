«На-На» предстает в новом амплуа

Звездный коллектив 90-х «На-На» возвращается. На днях в эфире Первого канала группа представила новую композицию. Основатель коллектива Бари Алибасов уверяет, что «нанаевцы» в отличной форме и в скором времени порадуют новой концертной программой.

На выходных в программе «Сегодня вечером» была представлена песня «Зинаида» на стихи Михаила Гуцериева и музыку Виктории Кохана.

«Вот-вот начнутся съемки необычного клипа на эту песню, которая в ближайшее время зазвучит на многих радиостанциях. Это лишь одна грань нового музыкального материала, который уже записан. Будет немало эксцентричного!» — пообещал Бари.

Он добавил, что артисты провели серьезную работу по обновлению имиджа. «Да, в последние годы "На-На" не часто мелькала в СМИ. Да, у нас давненько не было нового музыкального материала и фантастических шоу, и вот, наконец-то, мы приступили к созданию гигантского события, которое станет ярким взрывом в российском шоу-бизнесе. Группа предстанет в невиданных образах, в новом амплуа «без купюр». А что конкретно это будет, вы узнаете позже. Множество друзей, коллег и близких людей приложили талант и свои усилия для создания новой программы "На-На"».

Кстати, Стас Садальский назвал песню гениальной, «круче, чем Фаина».

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