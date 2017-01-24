«На-На» предстает в новом амплуа
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Звездный коллектив 90-х «На-На» возвращается. На днях в эфире Первого канала группа представила новую композицию. Основатель коллектива Бари Алибасов уверяет, что «нанаевцы» в отличной форме и в скором времени порадуют новой концертной программой.
На выходных в программе «Сегодня вечером» была представлена песня «Зинаида» на стихи Михаила Гуцериева и музыку Виктории Кохана.
«Вот-вот начнутся съемки необычного клипа на эту песню, которая в ближайшее время зазвучит на многих радиостанциях. Это лишь одна грань нового музыкального материала, который уже записан. Будет немало эксцентричного!» — пообещал Бари.
Он добавил, что артисты провели серьезную работу по обновлению имиджа. «Да, в последние годы "На-На" не часто мелькала в СМИ. Да, у нас давненько не было нового музыкального материала и фантастических шоу, и вот, наконец-то, мы приступили к созданию гигантского события, которое станет ярким взрывом в российском шоу-бизнесе. Группа предстанет в невиданных образах, в новом амплуа «без купюр». А что конкретно это будет, вы узнаете позже. Множество друзей, коллег и близких людей приложили талант и свои усилия для создания новой программы "На-На"».
Кстати, Стас Садальский назвал песню гениальной, «круче, чем Фаина».
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Новости | 16.02.2016
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Обсуждение 21
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Фаина БийскПесня хорошая,но все ж не сравняться с песнями тех лет!!! Да и танцы,постановки уже не тянут на " шоу- группу"!!!!
25.01.17 09:46
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Фаина БийскУспехов вам ребята В. Политов и С.Жеребкин!!!!
25.01.17 09:38
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Таша Набережные ЧелныИнтересный выпуск получился. Ребята неподражаемы и как всегда - на высоте. Песня - супер! Саксофон и голос нежно сплелись и ложатся на слух. Ну, а Бари Каримович вне обсуждения. К нему любовь безгранична и на века! Спасибо ему за такую потрясающую группу. НА-НА, с возвращением!
25.01.17 07:22
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...Ю.Ю Орехово-ЗуевоПесня великолепная,хочется слушать сново и сново,это и есть хит.Мотив крутится постоянно в голове.Вовочка супер!!!
24.01.17 23:53
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Ирина ЛабинскОтличная новость, На-Намания возвращается)))
24.01.17 23:10
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Оlga ЕкатеринбургПесня класс, передача крутая получилась.очень рада видеть группу на- на на экране
24.01.17 20:21
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Арина МоскваПесня замечательная! Драйвовая! Зацепила с первых аккордов! Не выходит из головы! С нетерпением жду новой программы! Плодотворной работы вам! Авторам песни благодарность за новый хит для группы!
24.01.17 19:45
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Света РязаньПесня уж больно хорошая получилась, такая нежная красивая и со смыслом. А спела её группа НА- НА шикарно. Ещё раз хочется сказать вам большое спасибо за "Зинаиду" и ждем новых песен. Ведь вы супер мега группа на все времена!!!
24.01.17 19:09
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СчастьеНа-На, мы вас любим!!!!!!!!!!!
24.01.17 18:47
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Песня красивая,без сомнения-новый хит! Группа На-На,как всегда ,зажегательны,красивы! А самое главное ,супер професиональны! Почаще радуйте нас новыми песнями!
24.01.17 18:12
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Ксю ТлтПесня хороша и действительно займёт своё положенное место в рядах хитов группы!! С первых моментов прослушивания западает в голову и мотив,и слова. Дорогу "Зинаиде",с возвращением "На-НА"!!! Хотя как по мне,вы никуда не уходили)))
24.01.17 18:05
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Татьяна ВоронежПесня классная, настоящий хит! На- Найцы молодцы, обожаю их за профессионализм, талант и самоотдачу, так держать!
24.01.17 17:50
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Summer МоскваЭмоции, Драйв, Голос, Музыка и тема саксофона - это нечто! И пусть завидуют другие... Яркости , профессионализму и энергетике группы ,,На-На" и авторам песни!.. Наконец-то в музыкальную индустрию возвращается и настоящее Шоу, и фееричный праздник, и настоящий обмен чувств и энергетики, и полный контакт со зрителем!!!
24.01.17 17:47
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Тасенька ЧеховНа-на возвращается))) приятно. Песня мелодичная))) саксофон - бомба!! Политов красавчик, спел и прям по душе погладил)) единственное, что мучит меня это недопонимание словосочетаний "ты любви моей забытая обида" и тут же. "я прощаю, но обида не забыта" так забыта или не забыта все-таки?)))
24.01.17 17:46
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Дианочка ПятигорскВова вообще поет супер. У него голос такой классный
24.01.17 17:39
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ДианочкаИзвините за ошибки . Это инет тупит. Обожаю Володю Политова
24.01.17 17:37
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дианочкаЯ очень люблю группы на-на.. слежу за их творчеством с 90от года... обожаю Володю Политика. Эта песня Вове не подходит.. спойлер лучше про Диану:-)
24.01.17 17:35
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Таня МоскваМне песня очень понравилась. В тексте глубокий смысл, очень лиричная. Владимир Политов исполнил потрясающе, а саксофон добавил столько романтики...
24.01.17 17:32
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Marana VilniusНикогда не была поклонницей "На-на", но "Фаина" всё ж была хитовее. Эта песня - вообще никакая. И почему-то возникли ассоциации с "резиновой Зиной".
24.01.17 15:41