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Мел Гибсон стал папой в девятый раз


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Актер и режиссер Мел Гибсон (Mel Gibson) отныне самый многодетный отец в Голливуде. У звезды родился девятый наследник. И Гибсон, по словам друзей, невероятно счастлив. Почти как в первый раз.

 
 
 

Актриса и сценарист Розалинд Росс (Rosalind Ross) подарила Гибсону сына. Мальчик появился на свет в Лос-Анджелесе 20 января 2017 года, однако официально о пополнении объявлено только сегодня. Мама и малыш чувствуют себя хорошо и уже вернулись домой. Ребенка назвали Ларс Джерард Гибсон (Lars Gerard Gibson).

«Они в восторге, а Ларс очарователен. Сейчас они находятся в окружении родных, и Мел на седьмом небе от счастья», - цитирует инсайдера People.

Напомним, с Розалинд Гибсон встречается около двух лет. Несколько недель назад пара блеснула на церемонии вручения наград «Золотой глобус».

Ранее на вопрос, что он чувствует, готовясь стать папой в девятый раз, актер ответил: «Ребенок? Ну и что? Всего лишь одним больше — какая разница? Возможно, я уже слишком стар, чтобы испытывать волнение по такому поводу. Наверное, у меня осталось маловато адреналина. Когда я узнал эту новость, то почти на нее не отреагировал!»

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Мел Гибсон – отец сыновей Джоди Фостер? Мальчики Джоди поразительно похожи на Гибсона. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 24.01.2017 Теги: Мел Гибсон

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