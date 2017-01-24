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Ирина Винер произвела фурор декольте


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Ирина Винер - дама весьма смелая. Президент Федерации художественной гимнастики не часто появляется на светских мероприятиях, но каждый выход в свет Ирины Александровны производит сильное впечатление. Не стало исключением недавнее появление Винер на одном из банкетов. Теперь общественность обсуждает провокационный туалет дамы.

68-летняя Ирина Александровна в прекрасной форме и не прочь этим похвастаться. На выходных дама блеснула на банкете по случаю дня рождения вице-президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Александра Брыксина.

Совместную фотографию с Винер опубликовала в соцсетях певица Златаслава, и снимок сразу же привлек внимание. Подписчики артистки были восхищены Винер: «Ирина Винер, как всегда, роскошна... А уж ее неувядающий бюст это отдельная тема... шикарная женщина! Сколько ей там лет??? А все равно не стыдится показывать свои прелести», «Весьма заметная дама. Выделяется в любой компании, тут и говорить ничего не надо. Вот что значит спортивный подход!», «Красивая женщина, вся в теле, все при ней, почему бы и не показать...»

Впрочем, были и критические замечания: «Пора бы и постыдиться показывать свои прелести. Уже возраст не тот, чтобы надевать такие наряды».

А как вы считаете? Следует Ирине Александровне обратить внимание на платья поскромнее?

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5 Не нравится 7 Нравится 24.01.2017 Теги: Ирина Винер

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