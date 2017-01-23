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Зачем Самбурская обрилась наголо?


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Актриса Анастасия Самбурская - девушка эпатажная. В последнее время девушка активно экспериментировала с длиной и цветом волос и в конце концов решилась на смелый поступок. На выходных Анастасия обрила голову. Поклонники в шоке.

Самбурская опубликовала селфи, на котором запечатлена без волос, и написала: «Пару лет назад, когда у меня появился "Инстаграм", я поспорила с другом, что если соберу 8 миллионов, то побреюсь налысо. Странный спор. И я побрилась. Спасибо, мои подписчики! Теперь ждите, когда будет 9 млн! Там у меня новый проигрыш запланирован».

Подписчики разволновались. В комментариях разгорелась бурная дискуссия: «Были мысли даже, что у вас рак и химиотерапия. А вы так шутите, не смешно, людей пугаете. Фотография ужаснейшая, особенно выражение лица», «А лысая ты лучше, чем в жизни», «Ну и круто. Сама в глубине души мечтаю. Так ещё и голова красивая, это красиво и секси», «Что же ты делаешь с собой...», «Может, Самбурская и не больная, но тараканов в Ее голове, думаю, хватает!»

После того, как пост набрал боле 15 тысяч комментариев, актриса не выдержала и написала: «Понять не могу. Почему некоторых так бомбит! Аж проклятия пишут! Эй, на секундочку! Это моя голова, моя!!! Вашу вообще никто не трогал».

Анастасия добавила, что собралась монахиней в Шаолинь, и подчеркнула, что с психикой у нее все в порядке.

А как вы оценивает выходку актрисы?

Ранее мы писали:

Настасья Самбурская: «Мне худеть лениво». Актриса предпочитает здоровый сон фитнесу.

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4 Не нравится 0 Нравится 23.01.2017 Теги: Анастасия Самбурская

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