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Виктория Бекхэм заинтересовалась высокой модой


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Она очень серьезно работает над своими модными коллекциями. Однако обычно Виктория Бекхэм (Victoria Beckham) практически не появлялась на Неделях высокой моды в Париже. Но теперь все иначе. Виктория гуляет по столице Франции, и модные критики заинтригованы.

Сегодня Виктория была замечена в центре Парижа в довольно ярком наряде - брюки оттенка мандарина и бледно-голубая блузка. Модные обозреватели, фэшн-блогеры и поклонники в восторге и не скупятся на похвалы стильному образу. А тем временем профи модного бизнеса заинтригованы - неужели Виктория решилась на штурм Haute couture? И не увидим ли мы коллекцию звезды на следующей Неделе моды в Париже?

Кстати, представленная минувшей осенью коллекция Бекхэм в Нью-Йорке привела модных критиков в восторг. Самый известный фэшн-обозреватель Сюзи Менкес отметила, что Виктория отлично поработала над силуэтами и модели получились «клевыми, но не пафосными».

А тем временем на Неделе высокой моды одной из первых была представлена коллекция Schiaparelli. И нельзя не отметить, что наряды выполнены в духе самой Эльзы Скиапарелли. В первую очередь в глаза бросаются сюрреалистичные принты и необычный крой. А именно на это обычно делала акцент мадам Эльза.

 
 
 

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0 Не нравится 2 Нравится 23.01.2017 Теги: Виктория Бекхэм

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