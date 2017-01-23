Виктория Бекхэм заинтересовалась высокой модой

Она очень серьезно работает над своими модными коллекциями. Однако обычно Виктория Бекхэм (Victoria Beckham) практически не появлялась на Неделях высокой моды в Париже. Но теперь все иначе. Виктория гуляет по столице Франции, и модные критики заинтригованы.

Фото опубликовано BECKHAMS FAMILY LATEST NEWS (@onlybeckhamfamily) Янв 23 2017 в 5:24 PST

Сегодня Виктория была замечена в центре Парижа в довольно ярком наряде - брюки оттенка мандарина и бледно-голубая блузка. Модные обозреватели, фэшн-блогеры и поклонники в восторге и не скупятся на похвалы стильному образу. А тем временем профи модного бизнеса заинтригованы - неужели Виктория решилась на штурм Haute couture? И не увидим ли мы коллекцию звезды на следующей Неделе моды в Париже?

Кстати, представленная минувшей осенью коллекция Бекхэм в Нью-Йорке привела модных критиков в восторг. Самый известный фэшн-обозреватель Сюзи Менкес отметила, что Виктория отлично поработала над силуэтами и модели получились «клевыми, но не пафосными».

А тем временем на Неделе высокой моды одной из первых была представлена коллекция Schiaparelli. И нельзя не отметить, что наряды выполнены в духе самой Эльзы Скиапарелли. В первую очередь в глаза бросаются сюрреалистичные принты и необычный крой. А именно на это обычно делала акцент мадам Эльза.



















Виктория Бекхэм: «Я такая же, как все». В принципе Виктория мало чем отличается от среднестатистической женщины.

Виктория Бекхэм: эволюция стиля в фотографиях. Как менялась звезда.