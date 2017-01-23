Варнава созрела для брака

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава готовится сменить статус. Артистка созрела для брака и отрапортовала о готовности к свадьбе. Правда, когда именно Екатерина и ее жених, хореограф Константин Мякиньков, отправятся в загс, пока неясно.







В прошлом году они сообщили о помолвке. А теперь Екатерина и Константин начали подготовку к бракосочетанию и чистосердечно в этом признались в новом интервью Hello!. Статья, посвященная паре, так и называется: «К свадьбе готовы!»

Как рассказала Варнава, у нее было достаточно поклонников и за последние пару лет она получила три предложения выйти замуж. Но артистка отвечала отказом. И только Мякинькову удалось уговорить звезду пойти под венец. «Константину удалось найти во мне какие-то ниточки, за которые он периодически дергает. И у него получается поставить меня на место», - поведала артистка.

С 28-летним хореографом Варнава познакомилась на съемках Comedy Woman. Мякиньков участвовал в танцевальных номерах шоу. Ходили слухи, что именно из-за увлечения Константином в конце 2013 года Екатерина рассталась с шоуменом Дмитрием Хрусталевым.

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