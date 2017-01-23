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Шепелев увез сына в горы


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Он рано лишился матери, и ее никто не заменит. Но папа старается создать наилучшие условия для развития ребенка. На выходных Дмитрий Шепелев отвез сына Платона в горы, и четырехлетний мальчик, похоже, встал на лыжи.

Шоумен опубликовал в Instagram вдохновляющий совместный снимок с сыном, сделанный во время прогулки на лыжах. «Суббота, 3000 м. и горячий шоколад», - подписал фотографию Дмитрий.

Подписчики поспешили поддержать артиста: «Супер! Отец и сын! Молодец, Дима, будь с ним больше времени!», «Ну вы настоящие МУЖИКИ!», «Мама за вами наблюдает», «Как здорово! Дима, вы большой молодец!!! Ваши снимки всегда такие светлые, глядя на них, всегда чувствуешь: тепло, добро и счастье! СУПЕР!!!», «Замечательный папа и сын!!! Воспитывайте сыночка и никуда от себя не отпускайте. Храни вас бог!»

Надо сказать, январь для Платона выдался очень активным и насыщенным. Уже первого января мальчик с отцом отправился на каток и попробовал встать на коньки. Сам Шепелев ранее говорил, что старается создать благоприятные условия как для физического, так и интеллектуального развития ребенка. Платон посещает английскую школу, занимается гимнастикой и плаванием, посещает уроки лепки и музыки.

«Это моя главная обязанность, моя главная любовь и мой долг – наш сын. Поэтому все мое время посвящено ему», - подчеркивает Дмитрий.

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0 Не нравится 2 Нравится 23.01.2017 Теги: Дмитрий Шепелев

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