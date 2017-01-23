Приложение Meitu может оказаться опасным

На прошлой неделе соцсети захлестнуло новое увлечение. Пользователи с азартом публиковали свои фотографии, обработанные с помощью нового приложения Meitu. Выглядят снимки, несомненно, довольно эффектно. Но специалисты предупреждают, что подобная забава может дорого обойтись.













«Приложение по созданию кавайных тян из любых чудищ», - шутили пользователи, публикуя свои фотографии. Многие поспешили обработать не только собственные снимки, но и фотографии звезд, включая широко известных киношных злодеев вроде Джоффри Баратеона из сериала «Игра престолов». А некоторые артисты, например, Настя Каменских, решили лично протестировать Meitu.

Однако специалисты быстро охладили пыл. Дело в том, что при работе, помимо доступа к камере, Meitu запрашивает данные о вашей геопозиции, мобильном операторе, подключении к Wi-Fi, сим-карте, перепрошивке гаджета и другую персональную информацию.

Эксперты считают, что приложение запрашивает информацию для встроенной аналитики и функций отслеживания рекламы, которыми перегружено Meitu.

Профи поясняют, что для защиты конфиденциальной информации при работе с Meitu пользователям Android перед скачиванием приложения следует проверить список необходимых разрешений. Или же выбрать в системных настройках, что позволить тому или иному приложению. В App Store список разрешений для приложения сложнее, но можно полностью управлять разрешениями в настройках iOS.

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