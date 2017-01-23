Пелагея родила дочь

Наконец, мы можем поздравить певицу Пелагею с пополнением! Известная певица родила дочь. Мама и малышка чувствуют себя неплохо, а отец, хоккеист Иван Телегин, невероятно счастлив. О пополнении в воскресенье сообщил сам Телегин.

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После победы в полуфинале над командой дивизиона Боброва хоккеист поделился радостной новостью. «Когда гол забил, качал клюшку, потому что ребенок родился. Вчера родилась девочка, назвали Таисией. Мне на стадионе вручали в подарок куклу-неваляшку», – рассказал Иван.

Напомним, с хоккеистом Иваном Телегиным популярная исполнительница сочеталась браком летом прошлого года. Через некоторое время после свадьбы появились сообщения об интересном положении артистки. В конце августа Пелагея пересмотрела свой график выступлений и предпочла провести оставшееся до родов время в компании родных. В конце ноября появились слухи о рождении первенца, но представители звезды отказались от комментариев.

А тем временем одна из подруг артистки рассказала, что к появлению первенца Пелагея подготовилась достаточно серьезно. «Заниматься малышом Поля планирует без помощи няни. Рядом же ее мама Света. У мужа Ивана, кстати, есть опыт в воспитании детей: он растил 6-месячного сына Марка, пока не ушел из семьи».

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