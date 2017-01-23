Новая песня Бузовой стала хитом
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Пару недель назад Ольга Бузова в шутку объявила войну российским певцам. Шутка шуткой, но то, что делает Бузова, похоже на блицкриг. Новая песня девушки «Привыкаю» уже стала хитом.
Ольга представила новую композицию на прошлой неделе в честь своего дня рождения. А сегодня похвасталась серьезными успехами.
«Песня #Привыкаю появилась в iTunes 19 января, в канун моего дня рождения, и утром 20 января, до того, как я её вам презентовала, она уже была на первом месте в российском iTunes. И продолжает там находиться.... не это ли счастье??? Видеть и чувствовать, что то, чем ты занимаешься, нравится людям. Я счастлива, что она нашла место в ваших сердцах», - написала Бузова.
Поклонники поспешили поддержать новую звезду эстрады: «Песня бомбовская. Оленька, ты лучшая», «Олечка, ты большая молодец! Успехов тебе во всех твоих начинаниях», «У вас супер песня, очень круто!»
Напомним, в конце прошлого года звезда дебютировала с композицией «Под звуки поцелуев». Трек за короткое время стал суперхитом, несмотря на довольно активную критику. В декабре знаменитость поведала, что всерьез подумывает о подготовке полноценной концертной программы. «Я уже начала заниматься вокалом и хотела бы попросить Эмина, чтобы он готовил "Крокус"», – шутила телеведущая.
Ранее мы писали:Что с лицом Ольги Бузовой? Поклонники заметили изменения во внешности ведущей.
Бузова совершила «Прорыв года». Ведущая получила почетную награду.Бузова сосредоточилась на карьере певицы. Звезда записывает новую композицию.