Джигурда требует алименты
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Никита Джигурда обожает магические обряды и оккультные ритуалы. И регулярно демонстрирует свои увлечения публике. Но когда речь заходит о финансах, бард демонстрирует редкую смекалку. Никакого волшебства и чародейства, только практичность.
На днях Джигурда заявил о том, что нуждается в финансовой поддержке со стороны бывшей жены Марины Анисиной. По словам артиста, в брачном договоре оговаривалось, что в случае потери трудоспособности одного из супругов второй обязуется выплачивать ежемесячно прожиточный минимум (около 8 тысяч рублей).
«Я сейчас нетрудоспособен, - цитирует Джигурду «Комсомольская правда». – Все мои намечавшиеся контракты рухнули. И это произошло в том числе из-за этой скандальной истории с завещанием – меня избили, я не смог вылететь в Америку, где у меня планировался контракт. Я подорвал здоровье. И сейчас я вообще без денег. Фактически я стал нетрудоспособен. Так что Анисина должна выплачивать мне прожиточный минимум – она ведь работает».
Однако, как уточняется, фигуристка поддерживать бывшего мужа, по крайней мере, на данный момент, не намерена. По мнению спортсменки, Никита не инвалид и вполне может найти себе работу.
Представитель Джигурды не исключает, что в случае отказа Анисиной выплачивать причитающиеся алименты артист обратится в суд.
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Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 5
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AkfaТак привык жить за счет жены, что и на 8 тысяч согласен, лишь бы не работать. Он же только недавно трубил, что за шоу Корчевникова ему 600 тыс. заплатили. " А куда деньги дел?, Так ведь я давеча голубей купил"... похоже.
23.01.17 16:15
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Анисина , отправь уже его в психушку.
23.01.17 15:30
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скромняшкамда, куда катится мир
23.01.17 14:59