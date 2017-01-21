Ума Турман рассказала о разрыве с миллионером

Голливудская звезда Ума Турман (Uma Thurman) и швейцарский финансист Арпад Бюссон (Arpad Busson) продолжают ожесточенный спор по вопросу опеки над пятилетней дочерью Луной. Вот уже несколько недель в Нью-Йорке проходят судебные заседания, и на них бывшие влюбленные обвиняют друг друга во всяческих прегрешениях. Так, Ума заявила, что у Бюссона случаются истерики и он не контролирует себя.

​

На прошлой неделе представители Бюссона сообщили о том, что Турман страдает психическим расстройством и употребляет антидепрессанты вместе с алкоголем.

Теперь юристы звезды сообщили о том, что после финансового кризиса 2008 года финансист, понесший серьезные потери, стал вести себя агрессивно и нередко устраивал истерики в присутствии детей. И именно изменения в поведении Арпада стали главной причиной разрыва Умы с ним.

В ответ финансист обвинил Турман в том, что она не уделяет достаточно внимания младшей дочери и нередко перекладывает заботу о девочке на других. Судебное разбирательство продолжается.

Ранее мы писали:

Ума Турман: «Безумно люблю детей». Актриса рассказала о наследниках.

Ума Турман изобразила оргазм. Постер фильма «Нимфоманка».

Ума Турман: «Мечтала быть как все». Стать звездой в планы Умы не входило.

Источник фото: Globallookpress.com