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Ума Турман рассказала о разрыве с миллионером


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Голливудская звезда Ума Турман (Uma Thurman) и швейцарский финансист Арпад Бюссон (Arpad Busson) продолжают ожесточенный спор по вопросу опеки над пятилетней дочерью Луной.  Вот уже несколько недель в Нью-Йорке проходят судебные заседания, и на них бывшие влюбленные обвиняют друг друга во всяческих прегрешениях. Так, Ума заявила, что у Бюссона случаются истерики и он не контролирует себя.

На прошлой неделе представители Бюссона сообщили о том, что Турман страдает психическим расстройством и употребляет антидепрессанты вместе с алкоголем.

Теперь юристы звезды сообщили о том, что после финансового кризиса 2008 года финансист, понесший серьезные потери, стал вести себя агрессивно и нередко устраивал истерики в присутствии детей. И именно изменения в поведении Арпада стали главной причиной разрыва Умы с ним.

В ответ финансист обвинил Турман в том, что она не уделяет достаточно внимания младшей дочери и нередко перекладывает заботу о девочке на других. Судебное разбирательство продолжается.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 21.01.2017 Теги: Ума Турман

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