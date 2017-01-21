Смирнова и Чубайс отметили деревянную свадьбу

В январе 2012 года они устроили сенсацию. Режиссер и сценарист Авдотья Смирнова официально сообщила о бракосочетании с главой «Роснано» Анатолием Чубайсом. И вот уже пять лет пара живет мирно и счастливо. Поздравляем!

Пять лет назад фотография Смирновой и Чубайса на фоне ковра стала чуть ли не неким символом семейного счастья. В честь деревянной свадьбы Авдотья вновь опубликовала тот оригинальный снимок и написала стихи: «То телевизор, то статья, то уголовка, то погром - пять лет счастливого житья. Пять лет с Чубайсом под ковром».

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Друзья и знакомые пары поспешили поздравить супругов с круглой датой, а светские обозреватели отметили, что Авдотья и Анатолий Борисович строго соблюдают принцип «счастье любит тишину». Они редко появляются вместе на светских мероприятиях и не обсуждают личное.

Смирнова даже как-то пошутила по поводу того, что журнал Tatler однажды включил ее с мужем в рейтинг самых ожидаемых пар на любой вечеринке. «Я журнал Tatler даже не вижу. Они же сами делают этот рейтинг. Это связано исключительно с моим замужеством. Это и ежу понятно. Мы разве ходим куда-нибудь? В рейтинге мы, видимо, именно потому, что никуда не ходим. Только поэтому нас так и ожидают».

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