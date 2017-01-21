Кристи Бринкли похвасталась сексуальностью

Светские обозреватели подозревают, что она продала душу дьяволу за вечную молодость. Кристи Бринкли (Christie Brinkley) остается одной из самых эффектных моделей зрелого возраста. При этом Кристи невероятным образом удалось сохранить не только красоту, но и сексуальность.







62-летняя Кристи стала звездой сексапильной фотосессии для журнала Chilled. И надо сказать - снимки вдохновляют. Фотографии Бринкли служат прекрасным опровержением теории о том, что после 50 лет женщина становится «невидимкой».

Что интересно, по словам Кристи, она не злоупотребляет пластикой, а инъекции ботокса предпочитает делать в область шеи. Ранее звезда рассказывала, что старается ежедневно делать до 100 отжиманий и заниматься йогой минимум полчаса. Она также часто выходит на утреннюю пробежку. Бринкли - вегетарианка, но обожает дары моря.

«Жизнь слишком коротка, чтобы не позволить себе устриц и шампанское. Иногда, - рассуждает модель. - Я не считаю калории. У меня есть «честные джинсы» — те, что сидят на мне идеально только тогда, когда я в форме. Они мне никогда не лгут».

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