Мелания Трамп вдохновилась Жаклин Кеннеди
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В Белом доме новый президент и новая первая леди. Накануне Дональд Трамп (Donald Trump) принес присягу. Церемония инаугурации проходила в несколько напряженной обстановке (в некоторых городах прошли протесты), но обошлось без казусов. И сегодня светские и модные обозреватели увлеченно обсуждают туалет новой первой леди, а в соцсетях иронизируют по поводу выражения лица бывшей первой леди Мишель Обамы (Michele Obama).
Мелания Трамп (Melania Trump) предстала в нежно-голубом туалете от Ralph Lauren. Модные критики тут же отметили, что образ бывшей модели довольно сильно напоминает один из образов Жаклин Кеннеди.
Как уточняется, Хиллари Клинтон (Hillary Clinton) приехала на церемонию также в костюме от Ralph Lauren. Кстати, ранее одно из американских изданий провело среди ведущих модельеров опрос на предмет, хотелось бы им создавать наряды для Мелании. Большинство дизайнеров, в том числе Том Форд (Tom Ford), Марк Джейкобс (Marc Jacobs) и Стефано Габбана (Stefano Gabanna), ответили отрицательно.
Тем временем телеканал Netflix приурочил к инаугурации нового президента анонс и премьеру первого тизера пятого сезона сериала «Карточный домик». Видео было опубликовано буквально за час до начала церемонии. В кадре появляется развевающийся перевернутый флаг США на фоне Белого дома, детские голоса произносят текст о величии Америки, и появляется дата премьеры – 30 мая. Можно различить на флаге и надпись: We make the terror.
Ранее мы писали:
Стиль новой первой леди США – из треша в респектабельность. Мелания Трамп – дама невероятной красоты и с весьма своеобразным вкусом.
Мелания Трамп любит проводить время с сыном. По мнению дамы, если постоянно дарить материнскую любовь и тепло, ребенок растет не капризным и быстро развивается.
Божена Рынска раскритиковала первую леди США. Колумнистка язвительно отозвалась о стиле Мелании Трамп.
Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 18
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*o*KROKS, нельзя ли подробнее?
21.01.17 20:14
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kroksСсылки из ленты.ру, а там уже ссылки есть на американскую прессу: https://lenta.ru/news/2016/12/22/trumpet/ https://lenta.ru/news/2017/01/09/golden_trump/ и еще http://golbis.com/pin/elton-dzhon-i-selin-dion-otkazalis-pet-na-inauguratsii-donalda-trampa/
21.01.17 21:05
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СимаОтказались лицемеры, которые пожелали закрыть глаза и уши на зверскую геноцидную политику последнего президента и его команды. Но они уже в прошлом, Бог им судья.
21.01.17 21:19
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)))Как-то нелепо и минорно подобраны цвета,его галстук и её перчатки ))
21.01.17 19:55
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50/50с утра фотки смотрела на другом ресурсе, все очень красивые - и Мелани, и Иванка, и даже Хиллари) наряд тоже удачный, абсолютно ее цвет и фасон
21.01.17 15:36
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ОнаС их положением найдутся другие дизайнеры, она красавица, можно не переживать))
21.01.17 14:29
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ЛюдмилаПочему большинство дизайнеров отказались создавать ей наряды?
21.01.17 12:52
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*.*Очень интересно было бы узнать причину отказа.
21.01.17 14:47
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ЮликонОни разучились создавать одежду для нормальных женщин, только для инвалидок-негритянок-лесбиянок-стареющих попзвезд-не выходящих из наркотического бреда звуздулек.
21.01.17 17:21
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kroksПо той же причине, по которой демонстрации против Трампа во время его инаугурации проходили, по той же причине, что и художники свои картины отзывают из коллекции Иванки Трамп.
21.01.17 18:23
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ЮликонЗа трампа голосовала белая гетеросексуальная Америка. Перечисленые Вами люди талантливы, но это не дает им право указывать другим людям, за кого голосовать. Вообще странно, что много говорящие про демократию, не считают нужным уважать чужой выбор.
21.01.17 22:42
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kroksВообще-то Гитлер пришел к власти тоже демократично-его выбрали, но последствия этого выбора мы знаем. Дай Бог, чтобы всему миру не пришлось пожинать плоды этихи американских выборов.
21.01.17 23:47
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kroksКак можно уважать выбор расиста, сексиста и лжеца? не говоря уже о феерическом бреде напополам с ложью во времкя предвыборной кампании?
21.01.17 23:55
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kroksКроме того, высказать свою позицию- например отказом в сотрудничестве, или как Мерил Стрип осуждением кривляния Трампа(когда он спародировал журналиста с инвалидностью)- никому не запрещено. Это действительно демократично.
22.01.17 00:03
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