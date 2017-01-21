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Мелания Трамп вдохновилась Жаклин Кеннеди


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В Белом доме новый президент и новая первая леди. Накануне Дональд Трамп (Donald Trump) принес присягу. Церемония инаугурации проходила в несколько напряженной обстановке (в некоторых городах прошли протесты), но обошлось без казусов. И сегодня светские и модные обозреватели увлеченно обсуждают туалет новой первой леди, а в соцсетях иронизируют по поводу выражения лица бывшей первой леди Мишель Обамы (Michele Obama).

 
 
 

Мелания Трамп (Melania Trump) предстала в нежно-голубом туалете от Ralph Lauren. Модные критики тут же отметили, что образ бывшей модели довольно сильно напоминает один из образов Жаклин Кеннеди.

Как уточняется, Хиллари Клинтон (Hillary Clinton) приехала на церемонию также в костюме от Ralph Lauren. Кстати, ранее одно из американских изданий провело среди ведущих модельеров опрос на предмет, хотелось бы им создавать наряды для Мелании. Большинство дизайнеров, в том числе Том Форд (Tom Ford), Марк Джейкобс (Marc Jacobs) и Стефано Габбана (Stefano Gabanna), ответили отрицательно.

Тем временем телеканал Netflix приурочил к инаугурации нового президента анонс и премьеру первого тизера пятого сезона сериала «Карточный домик». Видео было опубликовано буквально за час до начала церемонии. В кадре появляется развевающийся перевернутый флаг США на фоне Белого дома, детские голоса произносят текст о величии Америки, и появляется дата премьеры – 30 мая. Можно различить на флаге и надпись: We make the terror.

Ранее мы писали:

Стиль новой первой леди США – из треша в респектабельность. Мелания Трамп – дама невероятной красоты и с весьма своеобразным вкусом.

Мелания Трамп любит проводить время с сыном. По мнению дамы, если постоянно дарить материнскую любовь и тепло, ребенок растет не капризным и быстро развивается. 

Божена Рынска раскритиковала первую леди США. Колумнистка язвительно отозвалась о стиле Мелании Трамп.

Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 3 Нравится 21.01.2017 Теги: Мелания Трамп

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