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Волочкова отмечает день рождения на Мальдивах


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Анастасия Волочкова разменяла пятый десяток. Сегодня балерина отмечает 41-летие. Именинница находится в прекрасном настроении и в честь праздника даже разрешила комментарии в Instagram.

 
 
 

День рождения балерина решила провести в максимально комфортной обстановке. Вторую неделю звезда отдыхает на Мальдивах и наслаждается солнцем и океаном.

«Дорогие мои! Спасибо за поздравления с моим днем рождения! Я проснулась рано. Мальдивское время делает свое.. Хочу поспать часик.. Но поздравлялки и сообщения добрые дают мне понимание, что в день рождения спать - глупо! Спасибо, что вы есть и за вашу память», — написала артистка в соцсетях.

Волочкова в настолько хорошем настроении, что решила почитать комментарии многочисленных поклонников. Ранее из-за потока негатива Анастасия отключила опцию в соцсетях и посоветовала критикам обратить внимание на позитив.

«Мне очень хочется пожелать вам всем видеть и замечать самые яркие краски жизни. Их так много! Если мы перестанем тратить силы, время и энергию на обсуждение и осуждение других людей, перестанем обвинять, злословить и завидовать, а вместо того наполним свое сердце радостью и светом, научимся прощать друг другу ошибки или успех, если будем добрее и будем отмечать в жизни и излучать только позитив, то жизнь превратится в праздник, поверьте! И жизнь будет одаривать только счастьем. Ведь любой негатив разрушает и возвращается бумерангом, прежде всего, тем, кто его излучает... Мы все разные, и у каждого есть право жить так, как ему нравится. Давайте принимать друг друга такими, какие мы есть. И жизнь улыбнется новыми красками. Желаю вам счастья и любви!»

Ранее мы писали:

Волочкова похвасталась натренированным телом. Балерина показала эффектный экзерсис.​

Анастасия Волочкова: «Я привлекаю внимание». Публикацию своих снимков, пусть и пикантных, балерина считает нормальным явлением.

Шпагат и обнаженная грудь: Анастасия Волочкова увлеклась ню. Зачем балерина навязчиво демонстрирует тело? 



0 Не нравится 1 Нравится 20.01.2017 Теги: анастасия волочкова

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