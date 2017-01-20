Валерий Меладзе отпраздновал свадьбу

Певец Валерий Меладзе теперь в новом статусе. Артист стал тестем! Старшая дочь звезды Инга на прошлой неделе стала замужней девушкой.

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Избранником Инги стал журналист Нори Вергезе, британец марокканско-индийского происхождения, учившийся с девушкой в университете в Лондоне. В 2015 году молодые люди сообщили о помолвке, а в октябре прошлого года Инга написала в соцсетях о подготовке к «свадьбе века».

Теперь же стало известно, что бракосочетание прошло 14 января. Первой о свадьбе сообщила сестра невесты Софико. Место свадебной церемонии София не сообщила, сказав лишь, что торжество состоялось в 2800 километрах от нее. Светские обозреватели полагают, что молодые люди сочетались браком в Грузии.

Ранее мать Инги Ирина рассказывала журналистам, что дочери повезло с мужем. «Меня восхищает целеустремленность этого парня. Он не сидит на шее у отца. За год выучил арабский язык, после окончания вуза устроился работать журналистом. Нори собирается взять ссуду в банке на квартиру в Лондоне. Конечно, мне бы хотелось, чтобы дочь жила здесь. Но это ее жизнь – пусть сама решает».

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