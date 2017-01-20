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Мелания Трамп готова к инаугурации


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Вашингтон готов к церемонии инаугурации нового президента. И новая первая леди готова блистать. Накануне чета Трамп приняла участие в специальном ужине, и модные обозреватели уже назвали Меланию «золотой девушкой».

 
 
 

На светском ужине первая леди появилась в гламурном вечернем платье от Reem Acra. Выглядела Мелания роскошно. Наряд прекрасно подчеркивал стройную фигуру бывшей модели, и светские обозреватели удовлетворенно отметили, что на этот раз к миссис Трамп не придерешься.

Церемония инаугурации пройдет сегодня, 20 января. На ней, как ожидается, будут присутствовать более 800 тысяч человек. По данным The Independent, Дональд Трамп принесет присягу на Библии, принадлежавшей президенту Аврааму Линкольну. До Трампа именно эта книга использовалась для президентской присяги лишь трижды: самим Линкольном и Бараком Обамой в 2009 и 2013 годах.

Ранее издание Women’s Wear Daily сообщило, что Мелания предстанет  на церемонии в  туалете от Ralph Lauren. Американский модельер подготовил для миссис Трамп несколько нарядов, в том числе платье для торжественного ужина, который пройдет после инаугурации.

Ранее мы писали:

Стиль новой первой леди США – из треша в респектабельность. Мелания Трамп – дама невероятной красоты и с весьма своеобразным вкусом.

Мелания Трамп любит проводить время с сыном. По мнению дамы, если постоянно дарить материнскую любовь и тепло, ребенок растет не капризным и быстро развивается. 

Божена Рынска раскритиковала первую леди США. Колумнистка язвительно отозвалась о стиле Мелании Трамп.



1 Не нравится 4 Нравится 20.01.2017 Теги: Мелания Трамп

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