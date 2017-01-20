Лера Кудрявцева показала идеальную фигуру

Телеведущая Лера Кудрявцева - наш ответ неувядающим голливудским звездам. В этом году знаменитость отметит 46-летие, но выглядит Лера лет на десять моложе. И это при том, что Кудрявцева вовсе не истязает себя в спортзале и не слишком часто обращается к бьюти-специалистам.

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Накануне ведущая произвела фурор в Instagram. Она опубликовала фото, на котором запечатлена в бикини. Судя по снимку, фигура у Леры - идеальная.

Поклонники не скупились на комплименты: «Красотка. Как вам удается держать форму? Я из зала не вылезаю, но так держаться не могу», «Ни одного фото из спортзала, а фигура лучше, чем у некоторых убивающихся в зале и на фото в Инста», «Кукла Барби, просто красотка, фигурка - бомба».

Сама Кудрявцева в одном из недавних интервью говорила, что с удовольствием бы рассказала о своих подвигах на ниве фитнеса и здорового питания, но похвастаться ей нечем. Она не придерживается диеты, не посещает спортзал. И даже к косметологу ходит редко. «За мою фигуру стоит благодарить родителей. Маме за семьдесят, а она с советских времен не поменялась в размерах», - признавалась звезда.

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