 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Лера Кудрявцева показала идеальную фигуру


1 3

Телеведущая Лера Кудрявцева - наш ответ неувядающим голливудским звездам. В этом году знаменитость отметит 46-летие, но выглядит Лера лет на десять моложе. И это при том, что Кудрявцева вовсе не истязает себя в спортзале и не слишком часто обращается к бьюти-специалистам.

Накануне ведущая произвела фурор в Instagram. Она опубликовала фото, на котором запечатлена в бикини. Судя по снимку, фигура у Леры - идеальная.

Поклонники не скупились на комплименты: «Красотка. Как вам удается держать форму? Я из зала не вылезаю, но так держаться не могу», «Ни одного фото из спортзала, а фигура лучше, чем у некоторых убивающихся в зале и на фото в Инста», «Кукла Барби, просто красотка, фигурка - бомба».

Сама Кудрявцева в одном из недавних интервью говорила, что с удовольствием бы рассказала о своих подвигах на ниве фитнеса и здорового питания, но похвастаться ей нечем. Она не придерживается диеты, не посещает спортзал. И даже к косметологу ходит редко. «За мою фигуру стоит благодарить родителей. Маме за семьдесят, а она с советских времен не поменялась в размерах», - признавалась звезда.

Ранее мы писали:

Лера Кудрявцева: «Игорь многое в моей жизни изменил». Откровенно о браке.  

Лера Кудрявцева восхищается Верой Брежневой. Ведущая призналась певице в любви.

Лера Кудрявцева вспомнила о прошлой любви. Ведущая блеснула с Сергеем Лазаревым. 



3 Не нравится 1 Нравится 20.01.2017 Теги: Лера Кудрявцева

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору