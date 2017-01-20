Кристен Стюарт представила собственный фильм

Относительно недавно имя Кристен Стюарт (Kristen Stewart) ассоциировалось преимущественно с киносагой «Сумерки». Но звезда не сидит на месте и упорно работает. Причем не только перед камерой. На кинофестивале "Сандэнс" состоялась премьера дебютной режиссерской работы Кристен.







На премьере своей картины «Приходи поплавать» Стюарт появилась в образе рок-звезды. Кожаная куртка, белая толстовка, насыщенный макияж. Звезда старательно позировала фотографам и делала «страшное лицо». Но судя по улыбке девушки, Кристен вполне довольна собой и своей работой.

Ранее актриса рассказывала, что сама написала сценарий для короткометражки и планировала снять ленту за три недели. «Возможно, я снимусь в кино после этого, но режиссура - это то, чего я хочу, - рассказывала Стюарт по окончании съемок. - Я хотела снимать фильмы с девяти лет, не думаю, что между актерством и режиссурой такая уж огромная пропасть. Джоди Фостер сказала мне, когда я сообщила, что хочу снять этот фильм: "Главное, знай, тебе не придется учиться многому – ты полностью готова". От этих ее слов я почувствовала себя увереннее».

Ранее мы писали:

Кристен Стюарт станет режиссером . Актриса снимет короткометражку для специальной киноантологии.

Кристен Стюарт: «Меня не трогает чужая ненависть ко мне». Актрису мало интересует чужое мнение.