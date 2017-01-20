Ирина Аллегрова отмечает 65-летие

Сегодня отмечает весьма серьезную дату женщина-эпоха. Знаменитой певице Ирине Аллегровой исполняется 65 лет! Именинница полна сил и энергии и обещает поклонникам сюрпризы. Но свой личный праздник звезда предпочитает провести в узком семейном кругу.







Аллегрова - дама со строгими принципами. И два дня в году для нее имеют особое значение. «Вот уже много лет для Ирины Александровны дни рождения и Новый год – святые дни, - сообщает концертный директор артистки Starhit.- В это время она отказывается от выступлений, корпоративов и любой работы».

Но, разумеется, певица не забудет о поклонниках. 11 марта 2017 года в СК «Олимпийский» запланирован юбилейный концерт, и шоу обещает быть грандиозным.

Напомним, несколько лет назад артистка решила завершить карьеру и даже провела прощальный тур. Но через некоторое время решила отказаться от мысли об уходе со сцены. Сейчас Ирина Александровна регулярно радует публику новыми композициями. В сентябре прошлого года на «Новой Волне» Аллегрова представила сразу три новых песни: Made in Russia, «Кино о любви», «Зрелая любовь». Made in Russia была названа песней 2016 года.

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