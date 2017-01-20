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Бузова обнажилась в день рождения


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У телеведущей Ольги Бузовой сегодня большой праздник. Звезда отмечает 31-летие и к своему дню рождения приурочила премьеру новой песни. Ольга настроена серьезно и решила даже обнажиться для обложки сингла.

В прошлом году ее песня «Под звуки поцелуев» стала однозначным хитом. И вдохновленная успехом Бузова решила вплотную заняться музыкальной карьерой.

«Сегодня для меня наступил Новый год, мой 31 год. В нем я #привыкаю просыпаться одна и быть сильной! Настолько сильной, чтобы больше не бояться предательства от самых близких! Не бояться получить нож в спину от тех, за которых готова отдать жизнь... Сегодня в свой день рождения я хочу подарить себе и, конечно, вам свою новую песню #Привыкаю! Надеюсь, что она найдёт отклик в ваших сердцах», - анонсировала сингл звезда.

А тем временем поклонники обсуждают слухи о том, что не просто так отправилась недавно Бузова в Испанию. Оказывается, сейчас бывший супруг Ольги Дмитрий Тарасов также находится там на сборах. «Не бывает случайных встреч. Каждая из них – или испытание, или наказание, или подарок судьбы. #мояжизньмоиправила», – написала недавно в Instagram девушка. По предположениям подписчиков, у Бузовой могло быть тайное свидание с Дмитрием.

Ранее мы писали:

Бузова сосредоточилась на карьере певицы. Звезда записывает новую композицию. 

Бузова совершила «Прорыв года».  Ведущая получила почетную награду.

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2 Не нравится 5 Нравится 20.01.2017 Теги: Ольга Бузова

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