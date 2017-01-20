Бузова обнажилась в день рождения
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У телеведущей Ольги Бузовой сегодня большой праздник. Звезда отмечает 31-летие и к своему дню рождения приурочила премьеру новой песни. Ольга настроена серьезно и решила даже обнажиться для обложки сингла.
В прошлом году ее песня «Под звуки поцелуев» стала однозначным хитом. И вдохновленная успехом Бузова решила вплотную заняться музыкальной карьерой.
«Сегодня для меня наступил Новый год, мой 31 год. В нем я #привыкаю просыпаться одна и быть сильной! Настолько сильной, чтобы больше не бояться предательства от самых близких! Не бояться получить нож в спину от тех, за которых готова отдать жизнь... Сегодня в свой день рождения я хочу подарить себе и, конечно, вам свою новую песню #Привыкаю! Надеюсь, что она найдёт отклик в ваших сердцах», - анонсировала сингл звезда.
А тем временем поклонники обсуждают слухи о том, что не просто так отправилась недавно Бузова в Испанию. Оказывается, сейчас бывший супруг Ольги Дмитрий Тарасов также находится там на сборах. «Не бывает случайных встреч. Каждая из них – или испытание, или наказание, или подарок судьбы. #мояжизньмоиправила», – написала недавно в Instagram девушка. По предположениям подписчиков, у Бузовой могло быть тайное свидание с Дмитрием.
Ранее мы писали:Бузова сосредоточилась на карьере певицы. Звезда записывает новую композицию.
Бузова совершила «Прорыв года». Ведущая получила почетную награду.
2016 год: Самые яркие личности и громкие скандалы. Вспомним, чем нас удивляли, шокировали, радовали и раздражали звезды.
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Обсуждение 10
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Стас ЯрославльОна уже перед Нагиевым обнажилась, куда уж больше:)), и после этого как Ее без одежды видело пол России пытаться петь какие-то нелепые песни , отстой.Девушка если у вас есть чувство собственного достоинства просто куда нибудь пропадите, Тарасов молодец , на его месте после ваших Сэлфи с Нагиевым на километр к вам не подходил.
21.01.17 07:11
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АхаНе, песня хорошая и слова замечательные - всё 8)) Инстаграмовское поколение - всё на виду и столько пафоса и штампованных интернетовских цитат под маской душевных терзаний и глубокой философии. И ведь миллионы подписчиков, т. к. этих, фолловеров (поправила очки и перехватила поудобнее спицы).
21.01.17 00:47
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СержКак будто 50 лет в браке прожила и теперь привыкает. Чушь безголосая.
20.01.17 21:52
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ГостьВ живую ни одной ноты не вытянет.. Уж лучше молчала бы. Фонограмма ужасная. И еще. Бузова, хватит давить на жалость.Если бы только знала, как ты надоела со своим разводом, слюнями, соплями, привыканиями. Это уже не интересно.
20.01.17 21:50
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АленаОна поет таким голосом "больше не больно", что совершенно понятно, что больно и "пожалейте меня, пожалейте". Те, кому не больно, совсем в другой тональности поют о своих проблемах. Словом, одна фальшивка
20.01.17 15:43
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ОльгаНичо, поклонники все схавают. Думаю, на этот мотив будет еще песен 10, и все "хиты"
20.01.17 12:42
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КатяКакой кошмар...После первых истошных ПРИИИВВЫЫКАЮЮ как из туалета хочется вырубить.
20.01.17 12:25