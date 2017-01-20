Беременная Шейк скрывает живот

Топ-модель Ирина Шейк готовится к рождению первенца. И тем не менее звезда пока не намерена отказываться от работы. Накануне будущая мама была замечена в аэропорту Лос-Анджелеса, по информации таблоидов, Ирина вылетела в Европу. Возможно, для участия в одной из запланированных презентаций или фотосессий.

В аэропорту Шейк появилась в объемном пальто, маскирующем ее округлившиеся формы. При этом модель инстинктивно прикрывала линию талии рукой. По словам очевидцев, провожать звезду приехал ее возлюбленный, актер Брэдли Купер (Bradley Cooper). Брэдли очень рад предстоящему пополнению и, по словам инсайдеров, старается быть максимально нежным и заботливым.

Фото опубликовано @promistorytellersofficial Янв 20 2017 в 4:32 PST

Напомним, с голливудским актером манекенщица встречается с весны 2015 года. О беременности модели стало известно в конце ноября. Источники из окружения знаменитостей сообщают, что малыш появится на свет в конце мая - начале июня. Купер мечтает о дочери, но, разумеется, будет очень рад и сыну. Актер уговорил любимую назвать малыша в честь его покойного отца - Чарльз. Если родится девочка, то одним из ее имен станет Чарли.

Ранее мы писали:

Ирина Шейк растопила лед . Модель стала звездой бренда Alberta Ferretti.

Ирина Шейк следит за фигурой во время беременности. Модель старается не есть за двоих.