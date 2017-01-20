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Апина советует женщинам не готовить себя к погосту


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​Алена Апина начала новую главу. И в личной жизни, и в творчестве. На прошлой неделе артистка представила видеоклип на композицию «Близость». Ролик получился довольно откровенным и даже провокационным. Разгорелись споры на предмет, стоило ли 52-летней певице позировать в нижнем белье? Дошло даже до оскорбительных выпадов в адрес Алены. Но Апину это не смущает.

Критики новой работы Апиной отмечают, что артистка перешла грань разумного. Фигура, мол, уже не та чтобы демонстрировать ее в белье широкой публике. Но Алена считает, что с фигурой у нее все нормально. И вообще, возраст - лишь цифра.

«Режиссер Аслан Ахмедов справился просто блестяще. А то, что у меня там голая задница… Понимаете, во-первых, она не так уж плоха. И потом, я себя считаю все-таки здравомыслящим человеком. Если бы там были какие-то проблемы, я не стала бы ее показывать. А так – это моя реальная задница, какая есть. Половина женщин в нашей стране после 30 лет начинает себя готовить к погосту. А я хочу напомнить о том, что возраста вообще не существует, вернее, он существует только в нашей башке. Вот мегазадача, которая передо мной стояла», – заявила певица «Комсомольской правде».

«Голая задница не была самоцелью, а скорее «краской» для того, чтобы достичь необходимой эмоции, нужного внутреннего женского состояния… Клип-то для взрослых женщин. И я не понимаю негатива, который сейчас льется в Сети. Мне обидно, что некоторые люди замечают только то, что «Апина показала голую задницу», и не видят других вещей. Ну и что? Я же не показала голую «передницу». <...>. Показать ж..у я могла уже очень давно, мне стесняться нечего. Но зачем? А сейчас как раз настал подходящий момент», - добавила Алена.

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    Рисунок
    Как вы считаете, стоило ли Апиной обнажаться?

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0 Не нравится 1 Нравится 20.01.2017 Теги: Алена Апина

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