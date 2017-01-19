Валерия показала «Океаны»

Певица Валерия прекрасно знает, как важно провести первый месяц года на позитивной ноте. И поэтому запланировала премьеру нового видео на песню «Океаны» именно на середину января. Ролик получился впечатляющим. Коллеги певицы не скупятся на похвалы.

Прекрасная хореография, интересные визуальные эффекты и вокал Валерии. Все это вкупе производит достаточно сильное впечатление.

«Единственное, что осталось от океанов и водопадов в заснеженной Москве этим утром. Валерия и ее премьерный клип. Остальное осталось на Бали... Так послушаем же, вырвемся из холодных реалий в водные стихии», - похвалил коллегу Стас Пьеха. «Эх, давно у меня не было такого красивого клипа!» - заметил в соцсетях Дмитрий Маликов.

Сама Валерия недавно вернулась из ОАЭ, где отдыхала вместе с семьей. Под Старый Новый год артистка пожелала поклонникам успехов и силы воли. «Давайте укрепимся в намерении сделать в этом году что-то очень важное и полезное, давайте настраиваться на счастье - оно зависит только от нас самих».

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