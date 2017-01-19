Валерия показала «Океаны»
0 0
Певица Валерия прекрасно знает, как важно провести первый месяц года на позитивной ноте. И поэтому запланировала премьеру нового видео на песню «Океаны» именно на середину января. Ролик получился впечатляющим. Коллеги певицы не скупятся на похвалы.
Прекрасная хореография, интересные визуальные эффекты и вокал Валерии. Все это вкупе производит достаточно сильное впечатление.
«Единственное, что осталось от океанов и водопадов в заснеженной Москве этим утром. Валерия и ее премьерный клип. Остальное осталось на Бали... Так послушаем же, вырвемся из холодных реалий в водные стихии», - похвалил коллегу Стас Пьеха. «Эх, давно у меня не было такого красивого клипа!» - заметил в соцсетях Дмитрий Маликов.
Сама Валерия недавно вернулась из ОАЭ, где отдыхала вместе с семьей. Под Старый Новый год артистка пожелала поклонникам успехов и силы воли. «Давайте укрепимся в намерении сделать в этом году что-то очень важное и полезное, давайте настраиваться на счастье - оно зависит только от нас самих».
Ранее мы писали:Валерия рассказала об отчаянной борьбе за фигуру. Порой звезде приходится лезть вон из кожи, чтобы избавиться от случайно набранных 2-3 килограмм.
Валерия: «Я мечтала о сыне». Артистке очень хочется четвертого наследника.
Песня дня. «Формула счастья» от Валерии. Видео на композицию под символичным названием.
Читайте также
-
Планетарий | 26.10.2016
-
Планетарий | 11.10.2016
-
Новости | 05.07.2016
-
Новости | 15.06.2016
Обсуждение 2
-
ПрохожийСкачать книгу "Валерия. «Паровоз» из Аткарска" https://andronum.com/product/yaroshevskiy-leonid-valeriya-parovoz-iz-atkarska/
20.01.17 11:02
-
СимаС надеждой слушаю ее новые песни, может будет того уровня, что делали с Шульгиным. И опять разочарование. Она талантлива, но толи вкуса нет, толи не знаю что. Песня никакая в плане текста и музыки. Клип, если убрать фрагменты в белом и черном нарядах, мог бы быть эффектный. А так посредственно, жаль.
19.01.17 12:13