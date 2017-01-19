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Валерия показала «Океаны»


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Певица Валерия прекрасно знает, как важно провести первый месяц года на позитивной ноте. И поэтому запланировала премьеру нового видео на песню «Океаны» именно на середину января. Ролик получился впечатляющим. Коллеги певицы не скупятся на похвалы.

Прекрасная хореография, интересные визуальные эффекты и вокал Валерии. Все это вкупе производит достаточно сильное впечатление.

«Единственное, что осталось от океанов и водопадов в заснеженной Москве этим утром. Валерия и ее премьерный клип. Остальное осталось на Бали... Так послушаем же, вырвемся из холодных реалий в водные стихии», - похвалил коллегу Стас Пьеха. «Эх, давно у меня не было такого красивого клипа!» - заметил в соцсетях Дмитрий Маликов.

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    Рисунок
    А как вы оцениваете новую работу певицы?

Сама Валерия недавно вернулась из ОАЭ, где отдыхала вместе с семьей. Под Старый Новый год артистка пожелала поклонникам успехов и силы воли. «Давайте укрепимся в намерении сделать в этом году что-то очень важное и полезное, давайте настраиваться на счастье - оно зависит только от нас самих».

Ранее мы писали:

Валерия рассказала об отчаянной борьбе за фигуру. Порой звезде приходится лезть вон из кожи, чтобы избавиться от случайно набранных 2-3 килограмм. 

Валерия: «Я мечтала о сыне». Артистке очень хочется четвертого наследника. 

Песня дня. «Формула счастья» от Валерии. Видео на композицию под символичным названием. 



0 Не нравится 0 Нравится 19.01.2017 Теги: Валерия

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Обсуждение 2  

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  • Прохожий
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    		 20.01.17 11:02
         
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  • Сима
    С надеждой слушаю ее новые песни, может будет того уровня, что делали с Шульгиным. И опять разочарование. Она талантлива, но толи вкуса нет, толи не знаю что. Песня никакая в плане текста и музыки. Клип, если убрать фрагменты в белом и черном нарядах, мог бы быть эффектный. А так посредственно, жаль.
    		 19.01.17 12:13
         
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