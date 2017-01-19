Толкалина окунулась в купель обнаженной
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Православные отмечают сегодня один из самых светлых праздников - Крещение. Самые отважные и закаленные уже совершили омовение в проруби, ведь считается, что крещенское купание очищает от грехов и обеспечивает здоровьем на целый год. Российские селебрити стараются соблюдать традицию. Многие даже демонстрируют процесс в соцсетях.
Актриса Любовь Толкалина полна сил и энергии. Она почти никогда не пропускает крещенское омовение и на этот раз даже записала для поклонников короткий ролик. Правда, некоторые подписчики артистки были неприятно удивлены - на видео видно, что Любовь погружается в купель обнаженной. В комментариях тут же завязался спор между критиками и теми, кто полагает, что Толкалиной нечего стесняться.
Поздравила поклонников с Крещением и Анастасия Волочкова. Балерина сейчас находится на Мальдивах и поспешила пояснить: «Мое купание состоялось в Индийском океане. Могу сказать: да, этот океан заменил мне купель. Я считаю, что вода в этот день на всей земле святая! И температура её совершенно не важна!»
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