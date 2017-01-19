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Собчак поведала о счастье материнства


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Ксения Собчак вполне освоилась со статусом заботливой родительницы. И пусть некоторые завистники язвят по поводу ее активной светской жизни, звезда прекрасно знает, что делает. Вчера, 18 января, Ксения отметила два месяца со дня рождения малыша. И призналась в соцсетях, что рождение ребенка придало ей сил.

 

«Одела сына в нарядное. Сегодня ему два месяца!!! И это, конечно, неиссякаемый источник радости и, как это ни странно, уверенности в себе. Природу не обманешь - удивительное чувство наполненности и некоего мессианства оставляет ощущение того, что все остальные задачи тебе точно по плечу. И даже усталость - всласть!!! Не уверена, что в 20 лет лично я относилась бы к материнству так. Так что очень важно дарить жизнь тогда, когда сам уже пожил и понял о ней (о жизни) хоть что-то», - написала Собчак в Instagram.

 
 
 

Напомним, Ксения вернулась к работе через несколько недель после родов. Многие осуждали и критиковали звезду за подобное поведение, однако Собчак не обращала внимания на замечания. Но в конце прошлого месяца звезда не выдержала и дала довольно резкую отповедь, подчеркнув, что не нуждается в рекомендациях о том, как правильно ей жить.

«И вообще, вас столько, беспокоящихся за моего сына, хоть один бы, с***, денег на няню прислал!!!» - писала звезда.

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0 Не нравится 0 Нравится 19.01.2017 Теги: Ксения Собчак

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