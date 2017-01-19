Резник раскритиковал новогодние шоу
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Тема новогодних передач на федеральных каналах все еще обсуждается. И обсуждается достаточно интенсивно. Казалось бы, только успокоились споры между фанатами Пугачевой и поклонниками молодежной музыки. Но тут к дебатам присоединился Илья Резник.
Знаменитый поэт в свое время написал для Примадонны много текстов песен, которые стали хитами. По его мнению, в прошлом новогодние «огоньки» были большим событием - именно в новогоднюю ночь артисты устраивали премьеры, в студию приглашались знаменитые спортсмены и даже космонавты. Но праздничные телешоу 2017 года Резник назвал «шабашем».
«Новогодний шабаш по всем каналам телевидения показался нам с женой Ириной кощунственным, – цитирует поэта Sobesednik.ru. – В этом году для меня не было новогодних праздников. Все праздничные программы вызвали у меня ощущения плясок на костях. Логичнее было бы в эту новогоднюю ночь показать по всем телеканалам концерты разных периодов легендарного ансамбля Александрова. Песни военных и послевоенных лет, современные песни».
Илья Рахмиэлевич добавил, что прекрасно понимает возмущение зрителей. И лично его сильно покоробило, что в память о погибших в автокатастрофе Ту -154 в новогоднюю ночь не было сказано ни слова.
Ранее мы писали:
Эрнста просят изменить новогоднее телевидение. Басков и Пугачева уже приелись.
Фадеев расстроен пошлостью новогодних шоу. Продюсер негодует.
Басков запустил акцию в поддержку Пугачевой. Артист устроил звездную эстафету.
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Обсуждение 2
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ирина москваСпасибо за Ваши слова. Встаем и ложимся со слезами о погибших. Некоторых знали лично... Наша эстрада непристойна. Многие на сцене не имеют профессиональных данных. чтобы называться певцами. Еще обидней отсутствие профессионализма у режиссеров ТВ.
20.01.17 10:24
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Елена2010** Посёлок ГляденскийПрости Боже ,лучше бы на том самолёте бала вся попсовая свора шакалов ,но зачем высшим силам живые трупы ,эти мумии нам жизнь отравляют
19.01.17 17:12