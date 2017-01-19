Резник раскритиковал новогодние шоу

Тема новогодних передач на федеральных каналах все еще обсуждается. И обсуждается достаточно интенсивно. Казалось бы, только успокоились споры между фанатами Пугачевой и поклонниками молодежной музыки. Но тут к дебатам присоединился Илья Резник.

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Знаменитый поэт в свое время написал для Примадонны много текстов песен, которые стали хитами. По его мнению, в прошлом новогодние «огоньки» были большим событием - именно в новогоднюю ночь артисты устраивали премьеры, в студию приглашались знаменитые спортсмены и даже космонавты. Но праздничные телешоу 2017 года Резник назвал «шабашем».

«Новогодний шабаш по всем каналам телевидения показался нам с женой Ириной кощунственным, – цитирует поэта Sobesednik.ru. – В этом году для меня не было новогодних праздников. Все праздничные программы вызвали у меня ощущения плясок на костях. Логичнее было бы в эту новогоднюю ночь показать по всем телеканалам концерты разных периодов легендарного ансамбля Александрова. Песни военных и послевоенных лет, современные песни».

Илья Рахмиэлевич добавил, что прекрасно понимает возмущение зрителей. И лично его сильно покоробило, что в память о погибших в автокатастрофе Ту -154 в новогоднюю ночь не было сказано ни слова.

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