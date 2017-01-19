 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Резник раскритиковал новогодние шоу


11 1

Тема новогодних передач на федеральных каналах все еще обсуждается. И обсуждается достаточно интенсивно. Казалось бы, только успокоились споры между фанатами Пугачевой и поклонниками молодежной музыки. Но тут к дебатам присоединился Илья Резник.

Знаменитый поэт в свое время написал для Примадонны много текстов песен, которые стали хитами. По его мнению, в прошлом новогодние «огоньки» были большим событием - именно в новогоднюю ночь артисты устраивали премьеры, в студию приглашались знаменитые спортсмены и даже космонавты. Но праздничные телешоу 2017 года Резник назвал «шабашем».

«Новогодний шабаш по всем каналам телевидения показался нам с женой Ириной кощунственным, – цитирует поэта Sobesednik.ru. – В этом году для меня не было новогодних праздников. Все праздничные программы вызвали у меня ощущения плясок на костях. Логичнее было бы в эту новогоднюю ночь показать по всем телеканалам концерты разных периодов легендарного ансамбля Александрова. Песни военных и послевоенных лет, современные песни».

Илья Рахмиэлевич добавил, что прекрасно понимает возмущение зрителей. И лично его сильно покоробило, что в память о погибших в автокатастрофе Ту -154 в новогоднюю ночь не было сказано ни слова.

Ранее мы писали:

Эрнста просят изменить новогоднее телевидение. Басков и Пугачева уже приелись.​

Фадеев расстроен пошлостью новогодних шоу. Продюсер негодует. 

Басков запустил акцию в поддержку Пугачевой. Артист устроил звездную эстафету.



1 Не нравится 11 Нравится 19.01.2017 Теги: Илья Резник

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
  • ирина москва
    Спасибо за Ваши слова. Встаем и ложимся со слезами о погибших. Некоторых знали лично... Наша эстрада непристойна. Многие на сцене не имеют профессиональных данных. чтобы называться певцами. Еще обидней отсутствие профессионализма у режиссеров ТВ.
    		 20.01.17 10:24
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Елена2010** Посёлок Гляденский
    Прости Боже ,лучше бы на том самолёте бала вся попсовая свора шакалов ,но зачем высшим силам живые трупы ,эти мумии нам жизнь отравляют
    		 19.01.17 17:12
         
    2
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору