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Пугачева и Навка оценили «Рай»


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Пугачева и Навка оценили «Рай»

Эта картина обязательна к просмотру. Что подтвердят Алла Пугачева, Максим Галкин, Григорий Лепс, Татьяна Навка и Дмитрий Песков. Вчера звездный бомонд в полном составе собрался на премьеру картины Андрея Кончаловского «Рай». И все знаменитости под впечатлением.

 

«Рай» удостоился награды на кинофестивале в Венеции и претендует на «Оскар». И по мнению звездных зрителей, шансы Кончаловского получить награду Американской киноакадемии весьма велики.

 

«Потрясающее кино, которое заставляет задуматься о добре и зле, о любви и преданности, о дружбе и самопожертвовании и вообще заставляет переосмыслить собственную философию жизни!!! Великолепная игра Юлии Высоцкой проникает в самые глубины человеческих душ!!! Браво режиссёру, браво @vysotskayajulia и всей команде!!!» - восхищалась Татьяна Навка.

Напомним, главную женскую роль в картине сыграла Юлия Высоцкая. «Для меня «Рай» — это фильм о том, что если нет любви, то и жить незачем. Любви именно в том, большом смысле. Почему Ольга (героиня актрисы) одна из всех кается? Потому что понимает: она идет на смерть не потому, что спасала кого-то, а потому что потеряла то, ради чего стоит жить. Когда никого и ничего не любишь, жить невозможно. То есть она совершает самоубийство... Думаю, у каждого в жизни такие моменты бывают, только кто-то находит в себе силы с ними справиться, а кто-то — нет. Правда, в фильме такое настроение подкреплено обстоятельствами. Если бы это случилось в мирное время, может быть, она и справилась бы, даже с отсутствием всякой воли к жизни», - рассуждала артистка в одном из интервью.

На этой неделе «Рай» выходит в широкий прокат.

Ранее мы писали:

Кончаловский: «Часто начинаем дело, а  оно оказывается недобрым». Почему  необходимо посмотреть новую картину режиссера «Рай».​

Юлия Высоцкая объяснила смену имиджа. Ради съемок в фильме «Рай» актриса лишилась локонов. 

Юлия Высоцкая покорила Венецию. Актриса вместе с супругом представила на Лидо новый фильм. 


1 Не нравится 2 Нравится 19.01.2017 Теги: Алла Пугачева андрей кончаловский

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