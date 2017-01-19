Дженнифер Лопес получила первую награду People’s Choice

В Лос-Анджелесе прошла очередная звездная церемония. Накануне состоялось вручение People’s Choice Awards - специальной премии «Выбор народа». По традиции на шоу собралось много голливудских знаменитостей, и снова всех затмила несравненная Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez).













2017 год начался для Джен великолепно. Во-первых, актриса, выбравшая наряд от Reem Acra, признана самой сексуальной на церемонии People’s Choice Awards. Во-вторых, Лопес получила свою первую награду. Звезда победила в специальной номинации «Лучшая актриса криминальной теледрамы» (роль в сериале «Оттенки синего»).

Также награды получили Роберт Дауни (Robert Downey) - «Лучший актер экшнов» и София Вергара (Sofia Vergara) - «Лучшая актриса телекомедий».

Приятно удивил публику Джонни Депп (Johnny Depp). Актер получил титул «Самая любимая икона кинематографа» и, принимая награду, сердечно поблагодарил поклонников за поддержку в «трудные времена», намекая на свой прошлогодний скандальный развод.

А тем временем в стильной битве на красном ковре особо отличились Приянка Чопра (Priyanka Chopra), Гвен Стефани (Gwen Stefani), Блейк Лайвли (Blake Lively) и Кристен Белл (Kristen Bell). Артистки появились в весьма интересных туалетах, и модные критики в ступоре - кто же самая стильная? Мы - за Приянку.

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