Исполнилось десять лет со дня гибели Мурата Насырова

Время летит невероятно быстро. Казалось, еще недавно мы напевали «Мальчик хочет в Тамбов». Недавно мы плакали, узнав о смерти певца Мурата Насырова. Сегодня исполняется 10 лет со дня гибели артиста.

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20 января 2007 года тело Мурата было найдено возле его дома. По версии следствия, певец и композитор выбросился с балкона своей квартиры на пятом этаже. В руках артиста были собственный портрет и фотоаппарат. Что послужило причиной - до сих пор остается загадкой.

Тем временем журналисты «Комсомольской правды» выяснили, как живут возлюбленная артиста и его двое детей. По информации издания, вдова Насырова с его наследниками живет в четырехкомнатной квартире, принадлежавшей артисту. Студия певца остается практически нетронутой. Дочь Мурата Лия изучает международные экономические отношения на третьем курсе академии Плеханова. Сын Аким поступил в Гнесинское училище.

«У Акима остались яркие воспоминания об отце, но фрагментарно: например, как они вместе играли в футбол, как папа улыбался, шутил, как гулял с ним. Сейчас Аким все больше интересуется отцом как личностью», – рассказала вдова.

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Источник фото: Globallookpress.com