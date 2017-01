Другие ангелы: в Китае прошло фейковое шоу Victoria’s Secret

Многие известные модели считают за честь дефилировать на ежегодном шоу Victoria’s Secret. А сам модный показ считается одним из самых ярких фэшн-событий. Но, как правило, на шоу блистают девушки. В китайском Шэньяне решили исправить это гендерное недоразумение.













В административном центре провинции Ляонин прошло особое шоу Victoria’s Secret - по подиуму дефилировали парни в нижнем белье и с крыльями. Девушки-ангелы тоже были, но именно представители сильного пола пользовались особым успехом. Как сообщается, на показ приехали сотни девушек, которые с энтузиазмом фотографировали ангелов-мужчин.

А как вы оцениваете красавцев с крыльями?

Правда, этот показ Victoria’s Secret стал своеобразной импровизацией. На самом деле у знаменитого американского бренда довольно сложные отношения с Китаем - в стране функционируют всего лишь три магазина.

Напомним, первый показ VS прошел в 1995 году. В прошлом году шоу впервые было проведено в Париже. Перед дефиле модели проходят жесткую фитнес-программу. Слоган «Тренируйся, как ангел» (Train like an angel) стал девизом для многих фитоняшек по всему миру.

