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Другие ангелы: в Китае прошло фейковое шоу Victoria’s Secret


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Многие известные модели считают за честь дефилировать на ежегодном шоу Victoria’s Secret. А сам модный показ считается одним из самых ярких фэшн-событий. Но, как правило, на шоу блистают девушки. В китайском Шэньяне решили исправить это гендерное недоразумение.

 
 
 

В административном центре провинции Ляонин прошло особое шоу Victoria’s Secret - по подиуму дефилировали парни в нижнем белье и с крыльями. Девушки-ангелы тоже были, но именно представители сильного пола пользовались особым успехом. Как сообщается, на показ приехали сотни девушек, которые с энтузиазмом фотографировали ангелов-мужчин.

А как вы оцениваете красавцев с крыльями?

Правда, этот показ Victoria’s Secret стал своеобразной импровизацией. На самом деле у знаменитого американского бренда довольно сложные отношения с Китаем - в стране функционируют всего лишь три магазина.

Напомним, первый показ VS прошел в 1995 году. В прошлом году шоу впервые было проведено в Париже. Перед дефиле модели проходят жесткую фитнес-программу. Слоган «Тренируйся, как ангел» (Train like an angel) стал девизом для многих фитоняшек по всему миру.

Ранее мы писали:

Тело как у ангела. Как насчет программ тренировок моделей, чтобы сбросить лишние килограммы?

Представлено новое драгоценное бра от Victoria's Secret. Стоимость Bright Night - 3 миллиона долларов. 

Селита Эбенкс: «Белье с бриллиантами несексуально». По словам модели, знаменитый Fantasy Bra, украшенный драгоценными камнями, ужасно неудобен. 

 



0 Не нравится 1 Нравится 19.01.2017 Теги: Victoria’s Secret

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