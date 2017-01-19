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Дочь Брежневой озвучила мультфильм


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Есть теория, что наследники талантливых людей не отличаются выдающимися способностями. Мол, природа отдыхает. Но в отношении старшей дочери певицы и актрисы Веры Брежневой природа все же постаралась. Соня Киперман старательно работает над карьерой и недавно поработала над действительно крупным проектом.

В прошлом году Соня начала модельную карьеру, дебютировала на подиуме и стала звездой рекламной кампании модного бренда Bella Potemkina. Теперь 15-летняя девушка заинтересовалась шоу-бизнесом и для начала попробовала себя в дубляже.

Юная Киперман озвучила главную героиню франко-канадского мультфильма «Балерина», который выходит в прокат в конце января 2017 года. Соня поработала над украинской озвучкой. «Это был незабываемый опыт, и мне не терпится с вами этим поделиться! Она очень похожа на меня! И я знаю, что все великие дела начинаются с мечты», - говорит Соня.

В центре сюжета мультфильма - девочка - сирота, мечтающая блеснуть на сцене Grand Opera. Она сбегает из приюта и после множества испытаний, наконец, воплощает свою мечту. Как отмечается, это первый в истории полнометражный мультфильм о балете.

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Дочь Веры Брежневой расцветает. Юная Соня похвасталась красивой фигурой в бикини.

Дочь Веры Брежневой жалуется на одиночество. Девочка нередко скучает по обществу мамы. 

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0 Не нравится 0 Нравится 19.01.2017 Теги: вера брежнева дети звезд

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