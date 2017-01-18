В чем появится Мелания Трамп на инаугурации?

В Белом доме готовятся к инаугурации нового президента США. Политические обозреватели увлеченно обсуждают, кто же будет присутствовать на церемонии, а модных критиков волнует вопрос, что наденет первая леди? По слухам, наряд для Мелании Трамп (Melania Trump) создал один из самых известных дизайнеров Америки.







Мелания предстанет в туалете от Ralph Lauren, сообщает Women’s Wear Daily. По данным издания, модельер подготовил для миссис Трамп несколько нарядов, в том числе платье для торжественного ужина, который пройдет после церемонии. Между прочим, ранее Ральф Лорен работал над костюмами для Хиллари Клинтон (Hillary Clinton).

Ранее Мелания блистала в гламурном комбинезоне от Ralph Lauren на объявлении победы мужа в президентской гонке. Кстати, по слухам, по требованию миссис Трамп в Белом доме для нее оборудуется специальная гримерная.

Тем временем TMZ сообщает, что после церемонии 46-летняя экс-модель намерена вернуться в Нью-Йорк. Мелания желает, чтобы сын Баррон продолжил обучение в нью-йоркской школе. «Она очень серьезно отноcится к своим материнским обязанностям», - подчеркнул источник в окружении первой леди.

Ранее мы писали:

Стиль новой первой леди США – из треша в респектабельность. Мелания Трамп – дама невероятной красоты и с весьма своеобразным вкусом.

Мелания Трамп любит проводить время с сыном. По мнению дамы, если постоянно дарить материнскую любовь и тепло, ребенок растет не капризным и быстро развивается.

Мелания Трамп защищает сына. Первая леди пригрозила судом блогеру, заметившему признаки аутизма у мальчика.​