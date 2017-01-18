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Наташа Королева в трауре


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В семье певицы Наташи Королевой горе. В Киеве скончалась бабушка артистки София Николаевна. Королева скорбит и в ближайшее время постарается выехать на похороны.

О своем горе Наташа сообщила в соцсетях. «Сегодня в Киеве умерла моя бабушка. А я не могу прилететь ее похоронить».

Дело в том, что в ноябре прошлого года Служба безопасности Украины запретила артистке въезд в страну. В Киеве заявили, что она представляет «угрозу для украинского государства своим творчеством». Артистке пришлось отменить запланированные концерты.

В декабре Королева подала иск с требованием пересмотреть решение СБУ, но судебное заседание назначено только на 16 марта 2017 года. «Я не думаю, что "Киевский мальчишка", "Маленькая страна", "Ласточка" — это те песни, которые представляют угрозу», — отмечала певица в интервью kp.ru.

Тем не менее на родине артистки вошли в положение. Позже Королева написала: «Служба безопасности Украины заявила, что даст разрешение российской певице Наташе Королевой посетить страну в связи с похоронами бабушки! Спасибо, мир не без добрых людей!!!»

Ранее мы писали:

Наташа Королева стала персоной нон-грата. Артистке запрещен въезд в Украину.​

Наташа Королева: «Не хочется превращаться в тетку». Артистке приходится серьезно работать над собой, чтобы быть в форме.

Наташа Королева: «Красота тяжело дается». Артистке приходится много заниматься спортом и ограничивать себя в сладком. 


0 Не нравится 2 Нравится 18.01.2017 Теги: наташа королева

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