Наоми Кэмпбелл заменила Ирину Шейк

Топ-модель Ирина Шейк в прошлом году была одной из главных звезд рекламной кампании Givenchy Jeans. Но сейчас Ирина занята более важным делом - она готовится к материнству. А лицом Givenchy Jeans теперь стала Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell).

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Для новой фотосессии 46-летняя Наоми позировала лишь в джинсах, на плечах у манекенщика Джастина Леви. Грудь звезды прикрывает полоса, стилизованная под джинсовую ткань. В Instagram Кэмпбелл уже опубликовала эффектный рекламный ролик и поблагодарила руководство французского модного дома за возможность блеснуть в креативной рекламной кампании.

Видео опубликовано Naomi Campbell (@iamnaomicampbell) Янв 17 2017 в 4:34 PST

Кстати, недавно Наоми рассказала, как ей удается поддерживать великолепную форму. «Я слежу за собой, хорошо и правильно питаюсь. Я не употребляю сахар и пью много воды. Также, учитывая то, что я часто путешествую и ем так много разных продуктов и блюд, я считаю крайне важным регулярно пить свежевыжатые соки – как минимум два раза в неделю, чтобы очистить организм и очистить кровь, а также быстро восстановиться. Люблю йогу и пилатес – не люблю работать с тяжестями. Мне больше по душе тренировки, в которых я работаю со своим собственным весом».

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