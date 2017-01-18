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Куриленко и Куркова показали шик


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Голливудские актрисы любят устраивать стильные битвы на красных дорожках. Но иногда они заключают тайное перемирие. Вчера на приеме в Женеве собралось множество звезд А-класса. И все они выглядели великолепно.

  • Ольга Куриленко
  • Каролина Куркова
  • Адриана Лима
  • Розамунд Пайк
  • Наоми Хэррис
 
 
 

На гала-приеме Decoding the Beauty of Time, организованном швейцарской часовой компанией IWC Schaffhausen, блеснули Ольга Куриленко, Каролина Куркова (Karolina Kurkova), Адриана Лима (Adriana Lima), Розамунд Пайк (Rosamund Pike), Наоми Харрис (Naomie Harris), Изабель Юппер (Isabelle Huppert) и многие другие.

Все звездные леди выбрали наряды в стиле «классика гламура». При этом Куриленко и Куркова, по мнению фэшн-критиков, выглядели самыми шикарными.

Ранее Куриленко рассказала, как следит за внешностью. «Лучше всего я выгляжу, если хорошо питаюсь и достаточно сплю. Тогда днем можно вообще не краситься: только ресницы и блеск для губ. А вечером делаю акцент на глаза – особенно люблю стрелки в стиле 60-х. Если наношу тени, то черные, коричневые или бежевые. Ну и капелька парфюма! А вообще, главное – здоровье и блеск в глазах».

Сейчас Ольга готовится к съемкам в фантастическом триллере «Андроид». Компанию на съемочной площадке актрисе составит звезда сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол.

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0 Не нравится 0 Нравится 18.01.2017 Теги: Ольга Куриленко

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