Кончаловский рассказал о разрыве с любимой

Кинематографист Егор Кончаловский теперь свободный мужчина. На днях его давняя возлюбленная, актриса Любовь Толкалина, недвусмысленно намекнула на разрыв. Теперь Егор Андреевич подтвердил догадки поклонников и уточнил, что ему удалось сохранить прекрасные отношения с матерью своего ребенка.

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Кончаловский и Толкалина прожили вместе двадцать лет. У пары растет дочь Мария. В прессе не раз обсуждался нестандартный творческий союз - влюбленные не спешили оформлять отношения. Но теперь актриса и режиссер расстались. И это официально.

«У нас своеобразный союз – мы живем каждый по себе. Можно сказать, отдельно. Но мы очень дружим, у нас замечательные отношения, мы вместе растим дочку. Но у каждого – своя жизнь. А поскольку мы никогда не были женаты, нам и не надо было разводиться», - заявил журналистам кинематографист.

Кончаловский добавил, что Толкалина - прекрасная актриса. Но дама с характером. «Она хороший человек, добрый, великодушный, совершенно нематериальная. Она очень интересная и очень человечная. Но у нее тяжелый характер. И у меня тяжелый характер. Нам надо дозировано общаться».

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