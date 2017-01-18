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Калашникова готовится к серьезной операции


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Модель и актриса очень волнуется. Она решила увеличить свою аккуратную грудь сразу на два размера.

Бывшая девушка певца Прохора Шаляпина продолжает совершенствовать свое тело. На очереди – грудь. "Я всегда мечтала ее увеличить, – призналась модель и актриса Анна Калашникова в интервью изданию Dni.Ru. – То не было времени из-за работы или из-за беременности, то не могла найти хорошего хирурга и клинику. Наконец, все сложилось, 22 января пройдет операция. Я уже сдала необходимые анализы, врач рассказал, как все пройдет. Сейчас я нахожусь в Арабских Эмиратах, набираюсь сил и настраиваюсь на серьезное дело, к которому так долго шла".

Анна считает, что красивая грудь – непременный залог успеха. "Я много выступаю, снимаюсь, поэтому должна выглядеть сексуально и ярко. Сейчас мой размер груди – 2,5, а после операции будет 4. Уверена, это будет прекрасно и реалистично!" – заявила она. 



0 Не нравится 0 Нравится 18.01.2017 Теги: Анна Калашникова

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