К Джоли обратилась мать приемной дочери

Голливудская звезда Анджелина Джоли (Angelina Jolie) получила привет из Эфиопии. Мать ее старшей приемной дочери Захары (Zahara) просит о встрече с девочкой. Женщина не требует возвращения ребенка, но признается, что очень скучает.

Захару Джоли удочерила в 2005 году. На тот момент девочке было полгода. В документах указывалось, что отец малышки неизвестен, мать скончалась от СПИДа.

В 2012 году женщина по имени Менетваб Давит Лебизо заявила, что является биологической матерью Захары и хотела бы время от времени встречаться с дочерью. Недавно у девочки был день рождения, и сейчас Менетваб снова обратилась к Джоли.

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«Я всего лишь хочу, чтобы она узнала о том, что я еще жива и очень хочу поговорить с ней. Я не претендую на то, чтобы она вернулась. Просто хочу быть с ней на связи. Я очень по ней скучаю. Знаю, что у нее недавно был день рождения, и мне очень грустно, что я не могла отпраздновать его с ней», - цитирует женщину Daily Mail.

Представители Джоли пока воздерживаются от комментариев.

Кстати, два года назад ходили слухи о том, что сама Захара выразила желание жить на родине.

Ранее мы писали:

Приемная дочь Джоли хочет жить с матерью. Девочка пожелала уехать обратно в Эфиопию.​

Дети Джоли с энтузиазмом изучают иностранные языки. Мэддокс увлечен русским.

Джоли возвращается к работе. Звезда не намерена переживать из-за развода.

Источник фото: Globallookpress.com