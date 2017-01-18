Джей Ло снова в роли полицейского
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Поп-дива Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) продолжает работу над актерской карьерой. И упорству звезды можно только позавидовать. Критики не раз отмечали, что на сцене Джен гораздо интереснее, чем в кино. Но Лопес не отчаивается. Сейчас знаменитость представляет второй сезон сериала «Оттенки синего».
В Сети появились промоснимки нового сезона проекта. И главной звездой фотосессии стала, конечно же, Джен. Светские обозреватели отмечают, что на фотографиях 47-летняя Лопес выглядит потрясающе. И надеются, что во втором сезоне Джен продемонстрирует актерский талант по полной программе.
Кстати, сама Джен говорит, что ей больше нравится сниматься в телевизионных проектах, нежели в полнометражных лентах. «Здесь интереснее герои, больше возможностей для исследования образа», — считает знаменитость.
Напомним, в сериале артистка играет сотрудницу полиции, которой приходится работать под прикрытием для ФБР для борьбы с коррупцией. Премьера проекта состоялась в январе 2016 года. В феврале телеканал NBC продлил сериал на второй сезон, несмотря на снижение рейтингов.
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