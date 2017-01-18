Что связывает Нагиева и Бузову?

Развод с Дмитрием Тарасовым стал серьезным ударом для Ольги Бузовой. Ведущая довольно болезненно переживала разрыв и в какой-то момент нуждалась в поддержке коллег. Шоумен Дмитрий Нагиев Ольгу поддержал, и вскоре поползли сплетни. Хотя отношения Нагиева и Бузовой исключительно дружеские. По крайней мере, так утверждает сам Дмитрий.

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В начале декабря в Сети появилась личная переписка Бузовой. И некоторые фрагменты дали сплетникам повод судачить о том, что у Ольги с Нагиевым очень нежные отношения. Можно даже сказать - интимные. Артисты не стали комментировать сплетни. Но сейчас Дмитрий не выдержал.

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«В тот момент, когда у Ольги и ее мужа шел бракоразводный процесс, думаю, я ей помог. Из меня фиговый психолог, я нахожусь в том возрасте, когда плохо видишь — лучше трогать. На сегодняшний день мы с Олей находимся в теплых приятельских отношениях. Я бы не стал накручивать и называть наши отношения чем-то большим, чем они есть на самом деле. И в то же время не стал бы их умалять», - заявил шоумен Woman.ru.

Дмитрий также заметил, что не стоит недооценивать Бузову.

«Нужно признать, что во многом Ольга Бузова — это образ, хотя, конечно, тараканы в ее голове продолжают пировать».

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