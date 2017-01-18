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Бузова решила обосноваться в Испании?


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Ольга Бузова меняет жизнь. Причем кардинально и весьма оперативно. На днях телеведущая намекнула поклонникам на смену места жительства. Публика заинтригована.

Последние несколько месяцев Ольга не раз отдыхала в Испании. На днях она отправилась в Марбелью и удивила подписчиков в Instagram записью: «Я дома».

Как уточняют некоторые СМИ, ранее появилась информация о планах Бузовой приобрести недвижимость в Испании. Причем недвижимость именно в курортной Марбелье, городе, который славится своими великолепными пляжами и мягким климатом. Светские обозреватели также припомнили, что, делясь совими планами на 2017 год, Ольга писала: «Я обещаю себе выучить испанский язык, начать ходить в бассейн и записать крутой дуэт!»

Тем временем сообщается, что недавно с Бузовой случился казус. Ольга сообщила об участии в театральной постановке «Мужчина нарасхват». Но дело в том, что сейчас главную женскую роль в спектакле играет Мария Горбань. Причем о появлении в постановке Бузовой Горбань узнала от своих поклонников. «Вот так бывает в нашей профессии… Узнаю от поклонников, что больше не играю в спектакле, которому посвятила полтора года жизни – творчества, гастролей, рекламы. Жаль, что это происходит за спиной. Ужасно неприятно. Но что могу сказать… Хорошего зрителя вам, друзья! Всем мира», - написала актриса.

Впрочем, юморист Евгений Никишин, также занятый в спектакле, предположил, что произошло недоразумение и Бузова будет задействована во втором составе постановки.

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1 Не нравится 1 Нравится 18.01.2017 Теги: Ольга Бузова

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