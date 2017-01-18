Бондарчук устроит свадьбу летом

Кинематографист Федор Бондарчук вовсе не рад статусу холостого мужчины. И спешит исправить ситуацию. Как сообщается, режиссер и его возлюбленная, актриса Паулина Андреева, начали подготовку к торжеству.







Они вместе второй год и почти не расстаются. Паулина и Федор Сергеевич даже на съемочной площадке предпочитают работать вместе. Слухи о скорой свадьбе пары ходят давно, но звезды предпочитают их не обсуждать.

И тем не менее подготовка к торжеству идет. По информации издания «7 Дней», скромная приватная церемония состоится в начале лета. А в числе гостей будут лишь родственники и самые близкие друзья пары.

А тем временем экстрасенс Мохсен Норузи предсказывает паре недолгое семейное счастье. «Этой паре брак не нужен. Зарегистрировав отношения и сыграв красивую свадьбу, режиссер и актриса через какое-то время расстанутся. Паулина – дикая птица, коварная, свободная, необузданная, жаждущая странствий и приключений. Федор долго с ней не пролетит».

Один из психологов в беседе с журналистами также выразил мнение, что второй брак звезды может оказаться довольно непростым. «Бондарчук должен быть готов к тому, что брак с Паулиной Олеговной окажется в десять раз сложнее его прежних отношений. Светлана в отличие от Андреевой умела уступать. И пусть Федор не рассчитывает, что новая пассия окружит его теплом и заботой — в плане семейственности она сильно уступает Свете».

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