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Юлия Высоцкая: «Влюбленность – это еще не близость»


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Они вместе двадцать лет. И до сих пор остаются одной из идеальных пар. В чем секрет гармонии Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского? Недавно Юлия дала довольно откровенное интервью журналу Hello!.

В беседе со Светланой Бондарчук звезда призналась, что ее муж может считаться совершенством. По крайней мере, для самой Высоцкой. Юлия считает супруга замечательным кинематографистом и утверждает, что работать с ним - сплошное удовольствие.

У пары также схожие вкусы. «Мне кажется, мы с ним вообще похожи. То, как он меня понимает, и то, как я его понимаю. Нам нравятся одни и те же вещи. Характер у нас разный, но нутро очень похоже», - говорит актриса.

А что касается гармонии, то, по мнению Высоцкой, подобное состояние - это результат серьезной работы. Причем работы не одного дня. Сама актриса осознала, что достигла гармонии, когда они почувствовали, что «друг другу близки». «Это ведь тоже не в первый день происходит. Влюбленность — это еще не близость. Сначала роман, химия, а потом происходит любовь. Когда ты друг, когда ты товарищ, когда вы вместе», — объяснила Юлия.

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1 Не нравится 1 Нравится 17.01.2017 Теги: Юлия Высоцкая

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